«Человек должен учиться»: Ольга Орлова объяснила, почему ее сына не будет на «Доме-2»

По словам телеведущей, это была бы просто невозможная ситуация.

Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова в интервью телеканалу «Ю» в Instagram объяснила, почему ее сына невозможно представить участником телестройки.

«Это была бы невозможная ситуация. Человек должен учиться, должен закончить институт. И потом, наверное, должен пойти работать. Это мое мнение. Я очень консервативна. Я своего сына не вижу участником проекта. Не потому что участники плохие, а мой сын хороший. Или наоборот. Просто, на мой взгляд, каждый молодой человек должен иметь высшее образование».

Ольга Орлова

Как отметила Ольга Орлова, в то время, когда многие молодые люди сидят на проекте, ее сын учится в институте.

«Ну и к тому же это было бы невозможно, потому что я ведущая этого проекта», — заявила Ольга Орлова.

Напомним, что Ольга Орлова в 2001 году родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. В этом году молодому человеку исполнилось 20 лет. Брак звезды распался в 2004 году. С тех пор Орлова замуж больше не выходила.

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