«Я бы не смогла построить любовь на проекте»: Ольга Орлова высказалась о «Доме-2»

Телеведущая Ольга Орлова в интервью канал «Ю» в Instagram призналась, что ей было бы сложно построить свою любовь на проекте «Дом-2».

«Сложно пока сказать изменился или нет «Дом-2» после перезапуска. Мне кажется, что он стал похож на старый «Дом -2». Мне нравятся участники. Они яркие и интересные. Мне нравятся молодые ребята. Они со своим стержнем. И это классно». Ольга Орлова

Также Орлова рассказала, кому на шоу проще найти свою любовь.

«Я считаю, что проще простроить отношения тем людям, кто хочет этого. Я бы не смогла построить любовь на проекте. Но они могут. Это заканчивается свадьбой и рождением детей. Я не ханжа, которая все отрицает. Считаю, что твоя судьба тебя обязательно найдет. Если ты настроен на любовь и на честные отношения, то проект раскроет тебя еще больше», — заметила Ольга Орлова.

Напомним, что с 19 апреля шоу «Дом-2» стало выходить на канале «Ю». Ранее его показывали на ТНТ, но перед Новым годом проект был закрыт.

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