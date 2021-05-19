Какие элементы гардероба визуально прибавляют вес, рассказали Хромченко и Васильев

На примере неудачного комплекта от «народного стилиста» ведущие указали на многие ошибки, которые допускают женщины, формируя свой гардероб.

На «Модном приговоре» Первого канала «народный стилист» проекта подобрала для 36-летней Марии гардероб, который не только не улучшил ее внешний вид, но, напротив, подчеркнул недостатки. Дама поправилась в последние годы, воспитывая своих шестерых детей и занимаясь благотворительным проектом.

На подиуме шоу участница фэшн-преображения предстала в брюках карго, алой рубахе и белой куртке. И, хотя ее муж Иван остался доволен комплектом, ведущие раскритиковали его и объяснили, почему в нем молодая женщина стала выглядеть толще.

Александр Васильев заметил, что светлые тона подчас играют злую шутку в аутфитах пышных дам, прибавляя им несколько килограммов. Так произошло с курткой. Кроме того, она имеет округлую форму, которая тоже расширяет силуэт. Эвелина Хромченко добавила, что ее фасон является не самым подходящим для модниц корпулентного телосложения еще и из-за пояса, который впереди расположился выше живота, подчеркнув его дополнительно, а сзади по талии.

«Если бы пояс находился на одной линии, такого эффекта бы не было», — сказала стилист.

Она также заметила, что полным женщинам стоит опасаться брюк карго с объемными карманами, которые визуально изменяют ширину ног.

«Они, вместо того, чтобы уменьшить ее, увеличивают. Причем в самой широкой части человеческой ноги. Пусть у вас всегда будет свободна четырехглавая мышца от брюк карго, если вы не хотите визуально ноги увеличивать в этой зоне», — рассказала Хромченко.

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