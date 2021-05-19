«Вот и бумеранг»: Макеева собирается в Любляну

Анастасия Макеева готовится к свадьбе. Предложение руки и сердца актриса получила от своего возлюбленного Романа Малькова в начале марта. А познакомилась пара в прошлом году на дачном участке звезды. Как оказалось, на тот момент Роман был женат, в Словении у него была семья – супруга и четверо детей.

Вся эта история стала известна общественности после того, как Макеева сказала заветное «Да!». Страсти не утихают по сей день. Светлана Малькова и Анастасия Макеева с Романом периодически обмениваются «любезностями» в Сети. Теперь же актриса сообщала о том, что едет в Любляну.

«Вот вам и бумеранг! Пока кто-то тратит свою жизнь на слежку за мной и калякает угрозы и плачет о своей скверной жизни, меня приглашают с гастролями в Любляну! Так что, заедем в гости, ждите», — написала Макеева в своем Instagram.

Напомним, недавно Анастасия заняла второе место на шоу перевоплощений «Точь-в-точь». В финале она уступила всего два балла победительнице проекта Анастасии Спиридоновой.

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