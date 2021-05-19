Махал руками на камеру, снимал маску, ел конфеты: Киркоров странно себя повел на «Евровидении»

Музыкант Филипп Киркоров, который привез на «Евровидение» представительницу Молдавии Наталью Гордиенко, странно себя повел перед полуфиналом конкурса, что не осталось незамеченным со стороны его многочисленных фанатов.

Так во время беседы ведущей открытия шоу с Гордиенко Киркоров стал вдруг снимать происходящее на телефон. Затем принялся зачем-то махать руками в камеру. В это время он то снимал, то надевал маску, как будто бы сильно нервничал.

Чуть позже Филипп Киркоров назвал свою подопечную бриллиантом, но признался, что с ним очень тяжело работать. Затем он вдруг переключился на рассказ о своих детях. Сказал, что воспитывает их один, как, кстати, и Гордиенко. После этого Киркоров достал пакет с конфетами и стал их жадно есть. Причем это же сделала и его подопечная, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Филипп Киркоров рассказывал, что возьмет конкурс «Евровидение» измором. По его словам, он обязательно победит с кем-нибудь из своих подопечных на главном музыкальном европейском соревновании. От своей цели, как рассказывал певец, он никогда не отступит.

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