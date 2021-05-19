Манижа рассказала о самой главной вещи, которая ее оскорбила перед «Евровидением»

Певица Манижа заявила на пресс-конференции после своего выхода в финал «Евровидения», что ей не понравилось неверие сограждан в нее. Исполнительницу атаковали и оскорбляли последние несколько месяцев. Мало кто верил, что с песней на русском языке она может добиться успеха. Многие эксперты были уверены, что звезду ждет неминуемый провал.

«Эти два месяца были истощающими. Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке». Манижа

Как отметила Манижа, в свое время группа «Тату» спела свою композицию также на русском языке на главном европейском музыкальном конкурсе, что не помешало девушкам пробиться в финал. Себя Манижа считает русской женщиной, и она горда, что поет именно на русском языке. Также она посоветовала всем больше исполнять песен на родном языке, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что на «Евровидении» Манижа исполняет песню «Русская женщина». Конкурс проходит в Роттердаме в Нидерландах. Финал состоится 22 мая. Российская звезда выступит в первой половине шоу.

Добавим, что перед конкурсом Манижа достаточно часто раздавала интервью журналистам. Она отмечала, что постарается сделать все от себя возможное для итогового успеха. При этом она просила поумерить пыл всех критиков, которые обрушились на нее с негативными высказываниями. Между тем многие эксперты считали, что ее песня все-таки не для конкурса, а значит провал обеспечен.

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