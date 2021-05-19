«Очень идет»: Ковальчук в нюдовых леггинсах из кожи со шнуровкой подчеркнула стройность фигуры

Юлия Ковальчук похвасталась новым луком в нюдовых тонах, который состоял из кожаных леггинсов, а также актуальной блузы с открытыми плечами и легким мерцающим эффектом. В качестве аксессуара звезда выбрала изящные туфли на шпильке серебристого оттенка.

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Любопытно, что на брюках вместо привычных замка, пуговиц или кнопок красовалась шнуровка. Имидж-стилист Екатерина Клинова специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стайл артистки, а также дала несколько рекомендаций о том, как можно перекомплектовать аутфит.

«Всеми любимая Юлия Ковальчук всегда очень женственно выглядит. Данный лук выдержан в нюдовых бежевых оттенках, актуальных на сегодняшний день. Этот комплект ей очень идет, подчеркивает ее нежность, хрупкость. Открытые плечи, расклешенный рукав на блузке и мягкая, шелковая ткань только усиливают это. Юля правильно сделала, что надела кожаные леггинсы этого же оттенка. Можно было также выбрать и цвет какао или темно-бежевый. Облегание подчеркивает фигуру, делает ее более привлекательной. Однако можно было бы надеть широкие брюки с клешем от бедра тоже нюдового оттенка или кожаную юбку-карандаш. Это было бы современно и не менее женственно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии» г. Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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