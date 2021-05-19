«Мужчины полигамны»: Токарева допустила, что Табаков мог приставать к «нимфеточке» Прокловой

По словам писательницы, актриса просто захотела денег и внимания и своей цели в итоге добилась.

Писательница Виктория Токарева заявила, что режиссер Олег Табаков мог действительно домогаться много лет назад до актрисы Елены Прокловой.

«Я даже допускаю, что Табаков мог приставать к 15-летней нимфеточке, потому что он мужчина. Мужчины полигамны». Виктория Токарева

По словам Виктории Токаревой, Олег Табаков – великий артист. Он вырастил целую плеяду звезд, среди которых такие имена как Евгений Миронов и Владимир Машков. Прокловой же должно быть стыдно за слова о том, что они делали с Табаковым в лесу.

Как добавила писательница, актриса должна была видеть не только физиологию, но и сущность творца. Сейчас же она решилась на откровения лишь потому, что захотела денег и внимания. Ее поезд, как выразилась Токарева, просто ушел, а рельсы разобрали. Деньги и внимание она в итоге, конечно, получила, но очень дорогой ценой. Пострадала прежде всего ее репутация, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что откровения Елены Прокловой о приставаниях к ней известного актера в пятнадцатилетнем возрасте в программе «Секрет на миллион» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Часть звезд шоу-бизнеса актрису поддержали, сказав, что о таком надо рассказывать. Другая же половина осудила, потому что незачем вспоминать то, что произошло более полувека назад.

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