Токарева объяснила, почему Проклова не решилась бы на откровения, будучи замужем за Гейтсом

По словам писательницы, актриса повела себя как обиженная женщина, что не красит ее поведение.

Писательница Виктория Токарева заявила, что актриса Елена Проклова своими признаниями в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ повела себя как обиженная женщина. Это, как она считает, месть за то, что к ней остыли и перестали обращать на нее внимание.

«Как писал поэт Тютчев: «Зима недаром злится, прошла ее пора…». Если бы Проклова вышла замуж за Билла Гейтса, и была бы сейчас в шоколаде, она бы никогда ни за какие миллионы не стала бы рассказывать то, что она рассказала в этой желтой передаче».

Виктория Токарева

По словам Токаревой, Проклова хорошо выглядит для своих 67 лет, но сейчас она находится уже в «возрасте бабушки» и должна с этим смириться. Причем уже не молодой пенсионерки, а достаточно зрелой. Писательница думает, что и самой Прокловой сейчас весь скандал неприятен. Она нарушила нравственные законы, а значит в ней в этот момент что-то разрушилось, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Елена Проклова рассказала о домогательствах к ней в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Ее слова вызвали широкий общественный резонанс. Обсуждения идут уже несколько недель. Имя пристававшего к ней актера она предусмотрительно не назвала, но все поняли, что речь шла о великом, но уже ныне покойном режиссере Олеге Табакове.

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