«Она королева-убийца»: иностранные журналисты оценили выступление Манижи на «Евровидении»

Иностранные журналисты высоко оценили выступление российской исполнительницы Манижи в полуфинале музыкального конкурса «Евровидение-2021».

«Ее выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперед, Манижа!» — сказала, в частности, хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.

По словам испанской журналистки Клары де Брубокс, номер у Манижи получился очень свежим и актуальным. Как она добавила, россиянку многие поддерживают за ее посыл и харизму, поэтому она без проблем вышла в финал конкурса.

Со своей стороны, эстонский журналист Эдгар Гергель заметил, что Манижа прекрасно передает энергетику сильной русской женщины. Ему самому номер пришелся по душе, сообщает ТАСС.

Напомним, что Манижа смогла пройти в финал «Евровидения». Конкурс проходит в городе Роттердам в Нидерландах. Добавим, что выступала звезда в платье, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей России.

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