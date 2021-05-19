Тренд сезона — арбузовый: Хромченко представила самые модные наряды сезона в зеленых тонах

Ведущая Первого канала объяснила, какие оттенки универсальны, а какие идут далеко не всем.

Зеленый цвет стал настоящим фаворитом сезона, об этом рассказали на шоу «Модный приговор» Первого канала. Какие его оттенки сейчас особенно актуальны, а также, как выглядят самые трендовые комплекты в этом колоре, представила Эвелина Хромченко.

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Ведущая заметила, что в настоящий момент пользуются популярностью такие тона, как мятный в его разбеленном, слегка суховатом варианте, изумрудный (его еще называют оттенком кожуры арбуза), а также елочный.

Стилист заметила, что эти оттенки можно использовать абсолютно в любых комплектах, однако модницы могут взять себе на заметку те, что были представлены на подиуме, это брючный комбинезон, твидовый костюм с жакетом и юбкой, кожаная рубаха с романтичным платьем, асимметричный брючный костюм и шелковое платье с V-образным вырезом на горловине и с акцентом на талии.

Хромченко заметила, что суховатый мятный (представлен в твидовом костюме) очень легко включать в самые разные аутфиты благодаря серому подтону.

«Этот оттенок можно замечательно комплектовать, он фактически двоюродный брат серого. А серый, как мы знаем, не только самый французский цвет в мире, но еще и самый лояльный. К нему подходит вообще все», — прокомментировала эксперт моды.

Цвет кожуры арбуза или просто арбузовый, который зрители увидели на комбинезоне, намного сложнее. Прежде всего, нужно понять, подходит ли он в принципе к вашей внешности. Зато он хорошо смотрится в тотальных образах. Есть у него и другое преимущество – он никогда не выходит из моды.

Оттенок груши, который очень похож на желтый, остроактуален именно в этом сезоне. Он также далеко не всем подходит.

«Все, что содержит желтое, не всегда хорошо сказывается на цвете вашего лица. Поэтому будьте с ним аккуратнее, особенно, если вы пастельная красавица Средней полосы.

А вот елочный оттенок (вариант арбузового темного), представленный в рубахе из экокожи, как раз наоборот, рекомендован русым и светловолосым дамам. Но он также подходит и любым другим типам внешности. «Он очень универсален», — заметила Эвелина.

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