Это ли не счастье: Туктамышева прогулялась у океана в трендовом алом платье с воланами

24-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева отметилась на Мальдивах в компании подруг. Девушка решила на отдыхе полностью расслабиться и отдохнуть от макияжа и каблуков, однако ее внешний вид все равно способен впечатлить.

В личном блоге спортсменка обнародовала фото со своей прогулки вдоль линии океана, на котором она предстает в алом платье на тонких бретелях, украшенное актуальными воланами. Звезда российского льда светится на снимке радостью и умиротворением.

«Счастье», — коротко подписала она снимок.

«Лиза, дорогая, а если сшить красное платье на олимпийский сезон? Вам так идет красный цвет!», «Лиза, какая же вы светлая. Излучаете счастье», «Фотка — класс! Срочно в рамку и на видное место! И каждое утро смотреть на себя красивую и счастливую!», «Лизонька, как Вам идет этот волшебный цвет! Вы прекрасны!» — отреагировали на снимок фолловеры.

К слову, красные оттенки считаются трендовыми в этом сезоне, о чем ранее говорил ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Он уверен, что в платье такого цвета просто невозможно остаться незамеченной.

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