«Я вас очень люблю»: Манижа впервые высказалась о своем триумфе на «Евровидении»

Певица Манижа вошла в десятку лучших исполнителей полуфинала «Евровидения – 2021» и вышла в финал конкурса. Окончательный этап международного музыкального соревнования пройдет в Роттердаме 22 мая. Наряду с представительницей от России состязание успешно прошли артисты из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины.

В личном блоге Манижа дала первый комментарий по поводу своего триумфа:

«Горжусь быть на этой сцене с такой поддержкой. Я вас очень люблю. Спасибо вам большое. До встречи в финале».

Напомним, певица выступила с песней «Русская женщина», однако сюжет ее номера был построен так, будто с артисткой пели все представительницы России. С огромного экрана за ее спиной показывали многочисленных соотечественниц, которые исполняли композицию вместе с ней. Выступление нашей звезды многие европейцы встречали стоя.

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