Фамилия мужа на спине: Шубская похвасталась любимой курткой из денима

В августе браку Анастасии Шубской и Александра Овечкина будет пять лет. Однако за это время чувства влюбленных, кажется, не только не ослабли, а становятся год от года только сильнее. Пара воспитывает двоих сыновей: Сережу и Илью.

Дочь Веры Глаголевой появляется буквально на каждой игре своего возлюбленного в компании своих детей, включая годовалого Илюшу. Специально для матчей брюнетка сшила маленькие хоккейные формы для своих сыновей с названием команды мужа «Вашингтон Кэпиталз», а также куртку с именем супруга для себя.

«Моя любимая куртка», — показала ее Анастасия в личном блоге, устроив для своих поклонников небольшое дефиле на камеру.

Напомним, пара вместе с 2015 года, поженились они через год с начала отношений. Знаменитый хоккеист, хоть и работает на НХЛ, всегда мечтал о жене из России. Чета воспитывает своих детей в национальных традициях, часто бывает на родине, дома семья всегда разговаривает по-русски.

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