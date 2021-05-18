«Очень боюсь»: Ксения Бородина объяснила, почему отказывается говорить о шоу «Холостяк»

Реалити-шоу «Холостяк», очередной сезон которого близится к своей развязке на телеканале ТНТ, невероятно популярен среди телезрителей. Полный интриги проект так волнует поклонников, что они задают о нем вопросы людям хоть и известным, но не имеющим к нему никакого отношения.

В число объектов, которых атаковали фанаты «Холостяка» с главным действующим героем Тимати, попала и Ксения Бородина.

Телеведущая устроила интерактив в Instagram в надежде, что поклонники будут задавать вопросы, касающиеся ее персоны, но вместо этого Бородину начали расспрашивать о «Холостяке». Один из вопросов звезда все-таки опубликовала.

Подписчики предположили, что Ксения Бородина отмалчивается из-за того, что боится гнева рэпера Тимати.

«Очень боюсь, поэтому не отвечаю», — едко написала Бородина.

Кстати, поклонников интересовало и то, почему в эфирах нет шоу «Бородина против Бузовой». Телеведущая рассказала, что его закрыли.

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