«Сделали все, что можно»: певица Манижа эмоционально выступила на «Евровидении-2021»

Вокалистке из России в первом полуфинале конкурса аплодировали европейские поклонники.

В этот вторник, 18 мая, в Роттердаме (Голландия) состоялся первый полуфинал престижного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Россию на нем представляет певица Манижа с песней «Русская женщина».

На сцену арены Rotterdam Ahoy Манижа вышла под номером три. Выступление получилось невероятно эмоциональным.

Манижа появилась на сцене в объемном в лоскутном платье, но уже после первых фраз разоблачилась и предстала в алом комбинезоне.

В финале выступления с экрана Маниже подпевали женщины всей России, среди которых много известных.

«Какая перекличка поколений! — восторженно отметила комментатор конкурса для России Яна Чурикова. — Виктор Цой пел: «Перемен требуют наши сердца», а Манижа вышла и показала, что они есть!»

Зрители восторженно аплодировали вокалистке из России. Судя по всему, яркий номер, задуманный, как дань уважения женщинам, пришелся по вкусу европейской публике.

«Сделали все, что можно, остается только ждать», — резюмировала Яна Чурикова.

Напомним, в день выступления Манижа написала пост в Instagram с призывом поддержать ее выступление на «Евровидении», сказав, что вместе с ней будут петь женщины России.

Финал «Евровидения -2021» состоится уже в эту субботу, 22 мая. Выйдет ли в него Манижа, станет известно чуть позже. Следите за нашими публикациями!

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