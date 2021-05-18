Как выбрать модную куртку-косуху: советы стилиста
Видео
Как сделать «смоки айс» в домашних условиях
Видео

«Сделали все, что можно»: певица Манижа эмоционально выступила на «Евровидении-2021»

Вокалистке из России в первом полуфинале конкурса аплодировали европейские поклонники.

«Сделали все, что можно»: певица Манижа эмоционально выступила на «Евровидении-2021»
Певица Манижа. Фото: Первый канал

В этот вторник, 18 мая, в Роттердаме (Голландия) состоялся первый полуфинал престижного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Россию на нем представляет певица Манижа с песней «Русская женщина».

На сцену арены Rotterdam Ahoy Манижа вышла под номером три. Выступление получилось невероятно эмоциональным.

Манижа появилась на сцене в объемном в лоскутном платье, но уже после первых фраз разоблачилась и предстала в алом комбинезоне.

В финале выступления с экрана Маниже подпевали женщины всей России, среди которых много известных.

«Какая перекличка поколений! — восторженно отметила комментатор конкурса для России Яна Чурикова. — Виктор Цой пел: «Перемен требуют наши сердца», а Манижа вышла и показала, что они есть!»

Выступление Манижи на «Евровидении-2021»
Выступление Манижи на «Евровидении-2021» получилось эмоциональным. Фото: скрин трансляции полуфинала конкурса на Первом канале

Зрители восторженно аплодировали вокалистке из России. Судя по всему, яркий номер, задуманный, как дань уважения женщинам, пришелся по вкусу европейской публике.

«Сделали все, что можно, остается только ждать», — резюмировала Яна Чурикова.

Напомним, в день выступления Манижа написала пост в Instagram с призывом поддержать ее выступление на «Евровидении», сказав, что вместе с ней будут петь женщины России.

Выступление Манижи на «Евровидении-2021»
Манижа вышла на сцену в лоскутном платье, но затем разоблачилась. Фото: скрин трансляции полуфинала конкурса на Первом канале

Финал «Евровидения -2021» состоится уже в эту субботу, 22 мая. Выйдет ли в него Манижа, станет известно чуть позже. Следите за нашими публикациями!

Выступление Манижи на «Евровидении-2021»
Номер Манижи – дань уважения женщинам. Фото: скрин трансляции полуфинала конкурса на Первом канале

Смотрите также:

Тэги

«Евровидение-2021»Манижапевица Манижа