«Мы танцевали вдвоем на Лубянской площади»: Молочников и Варнава рассказали о начале своего романа

Режиссер никак не мог привыкнуть к тому, что его избранницу узнают на улицах.

Экс-звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников встречаются уже больше года. Пара познакомилась, когда Екатерина пришла пробоваться на роль в спектакле, который ставил Александр. Актерская игра Варнавы не впечатлила Молочникова, но зато сама Екатерина произвела на него очень мощное впечатление.

Начался роман. Александр Молочников признался, что долго не мог привыкнуть к популярности своей избранницы у народа. Где бы они не появлялись, к Екатерине тут же подходили люди с просьбой сделать фото или дать автограф.

«Последняя ночь перед карантином… Полупустая Москва… Мы танцевали вдвоем на Лубянской площади. К нам подошла полиция, они тоже узнали Катю», — рассказал Александр Молочников во время передачи «Кино в деталях» на СТС.

В планах Екатерины Варнавы вести собственное шоу на телевидении. А пока она играет в спектакле «Бульба. Пир» Александра Молочникова, в котором ей доверена роль собаки.

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