«Она у вас уже сидит?»: невестка Валерии запечатлела дочку Селин в трикотажном костюме оттенка сливок

Невестка певицы Валерии, 23-летняя Лиана Шульгина, показала в Instagram новое фото дочери Селин. Малышка, облаченная в трикотажный костюмчик сливочного цвета, восседает в приобретенном для нее детском автокресле.

Жена Арсения Шульгина все еще не показывает лицо дочери. Но на фото прекрасно видны пухленькие щечки Селин, подбородок и губки, сложенные бантиком. Подписчики удивились тому, что маленькая девочка, которой нет еще и пяти месяцев, уже сидит.

«Она у вас уже сидит?» — уточнили поклонники у Лианы Шульгиной. «Нет, конечно. Пытается, мы не даем», — ответила молодая мама.

Пользователи удивились и тому, как тепло одета малышка, а в Москве ведь жара. Но Лиану и этот вопрос не смог выбить из колеи.

Доброжелательно она ответила, что снимок был сделан в воскресенье, когда семья возвращалась из бани, на улице был ветерок, и молодая мама решила подстраховаться.

Напомним, Арсений Шульгин рассказывал, что маленькая Селин во время семейного банного дня впервые искупалась в травяном чане, чем была очень довольна.

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