«Любили, но до ЗАГСа не довели»: Токарева вспомнила, как Янковский и Табаков относились к Прокловой

Известная писательница, которая разбирается в психологии, объяснила поведение Елены Прокловой и ее заявление о домогательствах. Более того, она уверена, что актриса переживает из-за потерли красоты и внимания.

Недавно большой резонанс получило интервью Елены Прокловой. В шоу «Секрет на миллион» она решила раскрыть подробности личной жизни. Актриса призналась, что к ней приставал известный мужчина, которому было 30 лет, а ей в свою очередь тогда было 15 лет. Ее слова получили много откликов. Кто-то поддержал женщину, пережившую крайне неприятный момент в жизни, а другие осудили ее за такие интимные подробности.

Высказалась на эту тему и Виктория Токарева. Известная писательница давно научилась разбираться в психологии людей, потому что этому и посвящает свои книги. Более того, женщине доводилось работать с Прокловой. Именно она является одним из авторов сценария к фильму «Мимино». По мнению Токаревой, отечественные звезды просто взяли пример с Харви Ванштейном, которого сразу несколько женщин в одночасье обвинили в домогательствах.

«Теперь и наши актрисы на примере американских коллег увидели, где можно заработать деньги и славу, и тоже пошли тем же путем. Елена Проклова, как и большинство актрис, очень болезненно переживает потерю внимания и красоты», — уверена писательница.

Она напомним, что во время съемок «Мимино» Проклова обладала эффектной внешностью и притягивала взгляды мужчин. А ее героиня — стюардесса Лариса Ивановна — была идеалом любого представителя сильного пола. Но теперь актриса не только стала старше, но и изменила свой нос. При этом Виктория не знает, был ли у артистки роман в ту пору, но она поведала, что воздыхатель у Прокловой был.

«По-моему, в нее был тогда влюблен Олег Янковский. Но он не собирался на ней жениться. У него была семья, которую он не хотел разрушать. Ему нравилось, что Лена обеспечивала ему „левый“ роман. Янковский демонстрировал ей бесперспективную страсть. Как и Олег Табаков. А Проклова этого не хотела, ни одна женщина не хочет гонять порожняк. Зачем время терять? Если бы Табаков действительно позвал ее замуж, она бы пошла. Это история про то, что любить любили, но до загса не довели», — пояснила Токарева.

По ее мнению, поступок актрисы можно расценивать как месть за то, что к ней больше не испытывают чувств. Также пораженкой она назвала Ангелину Вовк, которая вспомнила, как в юности поступала во МХАТ, но ее смутило предложение одного из артистов заглянуть к нем вечером. Писательница уверена, что в театр актриса не попала, так как не обладала достаточным талантом, а не потому что не зашла в гости и не легла ни с кем в постель, об этом пишет издание «Комсомольская правда».

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