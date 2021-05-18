«Высокие отношения!»: Жанна Бадоева провела время с двумя мужьями – бывшим и нынешним

Телеведущая поддерживает дружескую связь с экс-супругом, фамилию которого носит до сих пор.

Ведущая популярной программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева вместе с мужем, бизнесменом Василием Мельничиным, постоянно живет в Италии, но в эти майские дни пара находится в Москве.

Жанна Бадоева прилетела в столицу, чтобы заседать в жюри КВН. Но погода в Москве стоит такая, что теледива и ее супруг решили немного задержаться.

Звезда рассказала в Instagram, что проводит в столице время не только с нынешним мужем, но и бывшим — известным клипмейкером Аланом Бадоевым. В микроблоге Жанна поделилась фото, на котором запечатлелась с двумя мужчинами — Аланом и Василием.

«Встретились. А вы общаетесь со своими бывшими?» — поинтересовалась у подписчиков Жанна Бадоева.

«Со всеми своими мужьями дружу, но мой муж-итальянец пока нет», «Высокие, высокие отношения», «Да! Я даже второй раз за своего бывшего мужа замуж вышла. Хорошо общаемся!» — отреагировали поклонники телеведущей.

Напомним, Алан Бадоев был вторым мужем Жанны Бадоевой. Их брак просуществовал двенадцать лет. В 2012 году супруги расстались. Несколько лет назад телеведущая стала женой итальянского бизнесмена Василия Мельничина.

Смотрите также: