«Со мной на сцене будут русские женщины»: Манижа готовится выступить в первом полуфинале «Евровидения-2021»

Вокалистка выйдет на сцену престижного музыкального конкурса уже сегодня, 18 мая.

В этот вторник, 18 мая, в Роттердаме состоится первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2021». Под номером три на сцену арены Rotterdam Ahoy выйдет участница, представляющая Россию. Певица Манижа исполнит песню «Русская женщина».

На своей страничке в Instagram вокалистка призвала фанатов смотреть ее выступление и отдать свои голоса за нее.

«Я приехала на «Евровидение» не одна. Со мной сегодня на сцене будут Русские Женщины. Пожелайте нам удачи. Наш номер для голосования 3», — написала Манижа.

Выступать певица будет в платье, сшитом в стиле пэчворк, а на огромном экране ей будет подпевать женский хор, состоящий из настоящих звезд современности. Подпевать Маниже будут Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Нюта Федермессер, Александра Бортич, Ида Галич и другие.

Напомним, певица Манижа уже успела произвести фурор на «Евровидении», выйдя на дорожку конкурса в расписном кокошнике и алом комбинезоне.

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