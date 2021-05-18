Как и у Хюррем-султан: правда ли, что у звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли русские корни

Красавица-актриса сделала ДНК-тест и узнала о себе много интересного.

Актриса Мерьем Узерли в турецком сериале «Великолепный век» исполнила главную роль, Хюррем султан – наложницу, сыгравшую видную роль в истории Турции, споры о происхождении которой идут до сих пор. По некоторым данным, она может оказаться русской.

Кстати, не исключено, что русские корни есть и у Мерьем Узерли, воплотившей Роксолану на экране. Не так давно актриса сделала ДНК-тест и узнала, что ее предки были родом из России. А сама Мерьем несколько лет учила русский язык и даже может сказать несколько фраз на нем.

«Я изучала русский десять лет в школе. Но я не часто посещала школу в то время. Когда ты подросток, ты иногда прогуливаешь уроки, это была небольшая проблемка, я многое забыла. Но могу сказать: «Как тебя зовут? Меня зовут Мерьем. Я живу в Берлине. Я люблю тебя. Хорошо. Спасибо, до свидания», — поделилась актриса.

Мерьем Узерли также призналась, что любит русскую культуру и среди ее любимых фильмов есть российские. Особенно она выделила Андрея Тарковского и Ренату Литвинову.

«Она очень вдохновляет», — цитирует Мерьем Узерли Пятый канал.

Актриса даже не против переехать жить в России, но при условии, если ей кто-то подарит здесь недвижимость.

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