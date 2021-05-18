Актриса Наталья Варлей госпитализирована

Известная актриса 73-летняя Наталья Варлей госпитализирована в одну из московских клиник и находится под наблюдением специалистов.

Как сообщается, в клинику Наталья Владимировна доставлена не экстренно, а в плановом порядке. По некоторым данным, у звезды культовой советской комедии «Кавказская пленница» проблемы с сосудами и она нуждается в их обследовании.

Пятый канал со ссылкой на свой анонимный источник уточняет, что Наталье Варлей врачи проведут полную диагностику коронарных сосудов и сделают коронарографию. Эти сосуды связаны с сердечным кровообращением.

Стоит отметить, что Наталья Владимировна в последнее время редко выходит в свет, не исключено, что это может быть связано не только со слабым здоровьем известной актрисы, но и с пандемией коронавируса.

Напомним, что в марте этого года Наталья Варлей стала гостьей программы «Сегодня вечером», которая была посвящена юбилею Александра Зацепина. В студии артистка и автор песен едва не поссорились, устроив спор из-за хита «Где-то на белом свете».

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