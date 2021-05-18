«Нет большей любви»: супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет

Известная красавица показала фото с ребенком, но подробностей его появления на свет не раскрыла.

Вечером 18 мая всемирно известная супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила о том, что стала матерью. Это первый ребенок 50-летней звезды, которая за свою жизнь встречалась со множеством богатых и знаменитых мужчин, но так и не создала крепкого брака.

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Это такая большая честь — получить эту нежную душу в моей жизни. Нет слов, чтобы описать огромную связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви», — трогательно написала модель в Instagram, опубликовав фотографию ножек младенца на своих руках.

Никаких подробностей Наоми не указала. Неизвестной осталась и личность отца ребенка.

Как передает Daily Mail, у звезды подиума родилась девочка. Издание напомнило, что Кэмпбелл уже давно говорила о желании завести ребенка и медики уверяли ее, что она сможет стать матерью в любой момент. Впрочем, женщина не отвергала и возможность усыновления. Однако она не торопилась с этим важным шагом и отмечала, что не хочет становиться матерью-одиночкой: сначала ей нужно найти мужчину, с которым она хотела бы завести семью.

О том, как именно Наоми решила стать матерью, пока ничего не известно. Остается только поздравить мировую звезду, что уже начали делать знаменитости со всей планеты.

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