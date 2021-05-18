«Так хорошо и так жарко»: Пегова в приталенном платье и бархатных лоферах вышла на прогулку

Ирина Пегова часто путешествует. Она не скрывает, что ей нравится узнавать что-то новое. Актриса изведала много уникальных мест в России. При этом она успевает сниматься в кино и пробовать силы в новых сферах. Несмотря на свою нестандартную фигуру, артистка победила в шоу «Танцы со звездами», где похвасталась пластичностью. Не уступала она многим и в «Ледниковом периоде», где каталась на льду.

Именно после последнего проекта Ирина все же решила похудеть. Уже спустя несколько месяцев она похвасталась результатами. Теперь актриса все чаще носит джинсы и лосины. Она подчеркивает свои постройневшие формы. При этом девушка продолжает носить нежные платья, которые ей так нравятся. На днях Пегова приехала из Санкт-Петербурга в столицу. Она призналась, что ее радует погода.

Для прогулки артистка облачилась в приталенное платье небесного цвета с модным принтом «мильфлер». Наряд длины до колена позволил открыть стройные ноги. Девушка дополнила образ бархатными лоферами в тон. Она собрала волосы в низкий хвост и отказалась от макияжа.

«Никак не привыкну, что я в Москве! И так хорошо, и так жарко!» — отметила звезда.

Поклонники восхитились весенним нарядом артистки. Многие не оставили Ирину без комплиментов. «Девушка-ромашка!», «Красивая девушка в красивом платье!», «Платье — супер, просто и со вкусом», «Русская красавица!!!», «Очаровательна, нежна, голубой цвет вам, Ирочка, к лицу!», «Ириночка такая красавица! Просто загляденье», — прокомментировали пост подписчики.

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