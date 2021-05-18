«Такая же, как была в моем детстве»: подчеркнувшая стройность Лариса Долина восхитила поклонников юным видом

Певица предстала на фото с телеведущим Вячеславом Манучаровым, который на снимке выглядит старше исполнительницы.

Известная вокалистка Лариса Долина, которая за последнее время избавилась от нескольких лишних килограммов и заметно помолодела и похорошела, старается делать акцент на своей стройности.

На недавнем концерте певица предстала в облегающем платье лавандового цвета, которое добавило ей изящности.

Снимком с Ларисой Долиной на своей странице в Instagram поделился актер и телеведущий Вячеслав Манучаров.

«С невероятной Ларисой Долиной на праздничном концерте, посвященном 86-й годовщине Московского метрополитена», — подписал кадр артист.

Подписчики Манучарова пришли в восторг от того, как молодо выглядит Лариса Долина. Некоторые отметили, что 39-летний телеведущий на этом снимке выглядит старше певицы, которой в сентябре прошлого года исполнилось 65 лет.

«Лариса Долина прекрасно выглядит. Очень нравится ее творчество», «Такая же, как была в моем детстве!», «Удивляюсь вашей красоте. Каждый год сияете», «Мне кажется, она с каждым годом только молодеет», — восхитились в Сети.

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