«Имя пока не придумала»: беременная третьим ребенком Маша Круглыхина рассекретила пол будущего малыша

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Круглыхина через месяц с небольшим в третий раз станет мамой. Молодая женщина подарит своему мужу Михаилу еще одного малыша.

В Instagram Мария рассказала, ребенок какого пола на этот раз родится у них с супругом.

«Да, будет девочка», — поделилась Круглыхина.

Экс-участница «Дома-2» не стала устраивать какого-то шоу из этого события. Будущей маме сейчас не до этого, Мария довольно длительное время провела в больнице из-за угрозы преждевременных родов.

«Сейчас хочется только одного: тихо, мирно родить здоровую малышку в срок, — добавила Круглыхина. — Имя пока не придумала, хочется какое-то православное, русское имя (Василиса, Василек) чтобы можно было придумывать всякие уменьшительно-ласкательные».

Стоит отметить, что будущая малышка станет четвертым ребенком в семье Круглыхиной и ее мужа и третьим — для каждого из супругов. У Михаила есть дочка Варя от первого брака. Мама девочки умерла от рака, и Мария Круглыхина воспитывает ее как родную, даря малышке свою любовь. У самой Маши подрастает дочка Лизы от брака с экс-участником «Дома-2» Сергеем Адоевцевым. А в августе 2018 года на свет появился первый общий ребенок Маши и Миши — сын Илья.

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