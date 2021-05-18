«Пригласил домой продюсер конкурса»: Штурм рассказала о домогательствах партнера Кобзона

Как отметила певица, ей тогда было всего 24 года.

Певица Наталья Штурм в Instagram рассказала, как в 24 года стала жертвой домогательств. Тогда она победила в конкурсе «Шоу-королева – 91» в Сочи. Организатором была компания Иосифа Кобзона. После возвращения в столицу Наталья Штурм заключила с компанией контракт по раскрутке. Планировалась запись нового альбома.

«Меня пригласил к себе домой продюсер конкурса, отвечавший за финансовую часть проекта. Он знал, что у меня семья, маленькая дочка. Сказал, что его жена в восторге от моего выступления и хочет познакомиться лично».

Наталья Штурм

Как отметила Штурм, дома продюсер позвал ее в комнату посмотреть фильм «Красотка». Причем вместе с его женой. Во время просмотра супруга продюсера начала ненавязчиво ее ласкать. По ее словам, ей предлагали откровенный «тройничок». Она этого тогда просто не понимала. Кстати, позже, как заметила Штурм, этот человек, бывший партнером великого артиста, обманул на большие деньги Иосифа Кобзона. С тех пор он скрывается за рубежом.

Ранее о домогательствах известного актера рассказала Елена Проклова. Причем на тот момент она была несовершеннолетней. Речь, как все поняли, шла о режиссере Олеге Табакове.

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