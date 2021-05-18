«Не могу сидеть сложа руки»: Шаляпин объяснил, почему не переезжает жить в Америку к миллионерше

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему не уезжает жить в Северную Америку к своей любимой девушке миллионерше Татьяне. Она, как выяснилось, его активно призывает к переезду.

«У меня все прекрасно в отношениях с Татьяной. Мы собираемся встретиться в Америке с ней этим летом. Въезд в Америку, к счастью, разрешен. Надо предоставить «Аэрофлоту» справку, что сделана прививка от коронавируса. На границе больше ничего не спрашивают. Других справок не надо. Наконец-то мы с ней встретимся. Она хочет, чтобы я уехал жить к ней в Америку».

Прохор Шаляпин

По словам Шаляпина, сейчас Татьяна снимает дом в Лос-Анджелесе, а в будущем хочет его купить. «Я не могу жить за рубежом больше месяца. У меня сразу начинается тоска по родине. Я чисто московский человек. За границей не понимаю, чем буду заниматься. Я не могу сидеть сложа руки. Она Россию в качестве постоянного места жительства не рассматривает. Даже приехать в Москву не хочет. Хотя у нас сейчас совершенно другая столица. Это уютный и развитый город. Прекрасный транспорт, новые вагоны в метро. Такую чистоту я видел только в Сингапуре. Даже гордость берет. В Америке в метро помойка», — сказал исполнитель.

Напомним, что Прохор Шаляпин уже несколько лет встречается с сорокалетней миллионершей из Канады Татьяной. При этом в последний год они не виделись из-за закрытия границ, вызванного пандемией.

Смотрите также: