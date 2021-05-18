Шаляпин назвал имя миллиардера, который мог подарить Гурченко, найденное им на даче кольцо

Певец Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал имя человека, который мог подарить много лет назад кольцо актрисе Людмиле Гурченко. Музыкант обнаружил драгоценность на даче звезды, когда находился там с ее внучкой Еленой Королевой.

«Я впервые такую драгоценность нашел. Раньше только центы обнаруживал на Багамских Островах. Это мистическая ситуация. К Малахову на ток-шоу, сразу скажу, что мы после этой истории не собираемся. С Еленой у нас дружеские отношения. Никакой романтики нет. Это не пиар-роман, как некоторые думают. Чисто случайно мы нашли кольцо. К моему сожалению я ничего не получил с этой находки. Если бы не я, то, возможно, кольцо еще долго там пролежало». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, драгоценность оценили в три карата. «Это кольцо, скорее всего, подарил Людмиле Марковне миллиардер Игорь Макаров. Он бывший совладелец газовой компании «Итера». Он всегда ей помогал. Оно очень дорогое. Трехкаратный бриллиант стоит от трех до шести миллионов рублей. Дача, к примеру, оценивается в 18 миллионов рублей. Думаю, Лена оставит это кольцо себе на память», — сказал певец.

Напомним, что Прохор Шаляпин в последнее время часто появляется в обществе Елены Королевой. Некоторые считают, что у них нечто большее, чем просто дружба.

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