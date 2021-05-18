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«Она хочет замуж»: Садальский заявил о желании взять в жены 80-летнюю Максакову

Как отметил 69-летний актер, актриса уже сделала ему соответствующее предложение.

«Она хочет замуж»: Садальский заявил о желании взять в жены 80-летнюю Максакову
Станислав Садальский. Фото: Globallookpress.com

Актер Станислав Садальский заявил, что хочет взять в жены 80-летнюю актрису Людмилу Максакову, с которой его связывают давние дружеские отношения. Причем он мечтает, чтобы на их свадьбе присутствовала дочь звезды оперная дива Мария Максакова.

Людмила Максакова
Людмила Максакова. Фото: Globallookpress.com

«Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение».

Станислав Садальский

Любопытно, что сама Мария Максакова после таких заявлений находится в несколько шоковом состоянии. По ее словам, новость о скором возможном замужестве матери для нее крайне неожиданная. Как заметила Мария Максакова, Станислав Садальский не следит в последнее время за состоянием здоровья своей давней подруги. Актер, как она заверила, даже не знает, в каких постановках задействована ее мать в театре. Также она сказала, что присмотрится к отношениям матери и актера. Только после этого сможет дать ответ на вопрос, будет или нет она их свадьбе, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Людмила Максакова дважды была замужем. Ее первым мужем был художник Феликс-Лев Збарский. В этих отношениях на свет появился сын Максим. Во втором союзе с Питером Андреасом Игенберсом она родила дочь Марию, с которой у нее в последние годы крайне натянутые отношения.

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