«Она хочет замуж»: Садальский заявил о желании взять в жены 80-летнюю Максакову

Актер Станислав Садальский заявил, что хочет взять в жены 80-летнюю актрису Людмилу Максакову, с которой его связывают давние дружеские отношения. Причем он мечтает, чтобы на их свадьбе присутствовала дочь звезды оперная дива Мария Максакова.

«Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение». Станислав Садальский

Любопытно, что сама Мария Максакова после таких заявлений находится в несколько шоковом состоянии. По ее словам, новость о скором возможном замужестве матери для нее крайне неожиданная. Как заметила Мария Максакова, Станислав Садальский не следит в последнее время за состоянием здоровья своей давней подруги. Актер, как она заверила, даже не знает, в каких постановках задействована ее мать в театре. Также она сказала, что присмотрится к отношениям матери и актера. Только после этого сможет дать ответ на вопрос, будет или нет она их свадьбе, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Людмила Максакова дважды была замужем. Ее первым мужем был художник Феликс-Лев Збарский. В этих отношениях на свет появился сын Максим. Во втором союзе с Питером Андреасом Игенберсом она родила дочь Марию, с которой у нее в последние годы крайне натянутые отношения.

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