«Выбрались из Москвы. Кайф»: Татьяна Арнтгольц в малиновом свитшоте отметилась с мужем в горах

Татьяна Арнтгольц в феврале этого года стала мамой во второй раз, подарив своему мужу, звезде сериала «Кухня», Марку Богатыреву сына Данилу. Для актрисы это второй наследник, она воспитывает также дочь Машу 2009-го года рождения от первого супруга Ивана Жидкова. Ну а для избранника артистки малыш стал первенцем.

Первые месяцы материнства знаменитая блондинка полностью посвятила себя новорожденному, однако сейчас она решила вырваться с мужем на курорт. Татьяна остановила свой выбор на «Розе хутор» в Сочи. В горы звезда примерила яркий малиновый свитшот.

«Выбрались на чуток из Москвы! Кайф. Вверху — горы, внизу — море!» — похвасталась Арнтгольц в личном блоге.

Артистка и ее муж выглядели на обнародованном в Instagram фото невероятно счастливыми, мило прижимаясь друг к другу.

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