«Он даже не миллионер, а миллиардер»: Максакова хочет лишить родительских прав бывшего мужа

Оперная дива Мария Максакова хочет через суд лишить родительских прав своего бывшего мужа бизнесмена Владимира Тюрина. Она обратилась с соответствующим иском в Краснопресненский суд Москвы.
Как отметила оперная звезда, ей не удалось решить мирным путем вопрос с недвижимостью. Тюрин, как она заверила, хочет отобрать у нее квартиру в центре Москвы, стоимость которой составляет примерно 200 миллионов рублей.
«При этом сам Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер. Пять лет назад он забрал у меня моих детей Люду и Илью, и за это время не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров, ничего. Они просто у него живут, едят».
Ранее Мария Максакова признавалась, что готова отдать жилье своим наследникам, с которыми не имеет возможности общаться. Она считает, что ее дети просто заложники своего отца. Тюрина она считает чудовищем, который разрушил ее жизнь, сообщает «СтарХит».