Как выбрать модную куртку-косуху: советы стилиста
Видео
Как сделать «смоки айс» в домашних условиях
Видео

«Он даже не миллионер, а миллиардер»: Максакова хочет лишить родительских прав бывшего мужа

По словам оперной дивы, Владимир Тюрин превратил ее жизнь в ад.

«Он даже не миллионер, а миллиардер»: Максакова хочет лишить родительских прав бывшего мужа
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

Оперная дива Мария Максакова хочет через суд лишить родительских прав своего бывшего мужа бизнесмена Владимира Тюрина. Она обратилась с соответствующим иском в Краснопресненский суд Москвы.

Мария Максакова
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

Как отметила оперная звезда, ей не удалось решить мирным путем вопрос с недвижимостью. Тюрин, как она заверила, хочет отобрать у нее квартиру в центре Москвы, стоимость которой составляет примерно 200 миллионов рублей.

«При этом сам Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер. Пять лет назад он забрал у меня моих детей Люду и Илью, и за это время не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров, ничего. Они просто у него живут, едят».

Мария Максакова

Ранее Мария Максакова признавалась, что готова отдать жилье своим наследникам, с которыми не имеет возможности общаться. Она считает, что ее дети просто заложники своего отца. Тюрина она считает чудовищем, который разрушил ее жизнь, сообщает «СтарХит».

Смотрите также:

Тэги

Владимир ТюринКраснопресненский судМария МаксаковаМоскваНовости google