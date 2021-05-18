«Как можно так похудеть?»: Чехова похвасталась нереальной талией в бикини с лифчиком макси

Размеренной жизни ведущей Анфисы Чеховой можно только позавидовать. Этой зимой звезда вместе со своим другом отдыхала в Арабских Эмиратах. В Дубай она отправлялась специально, чтобы отметить свое 43-летие. И уже в апреле девушка засветилась в Майами. В Штаты она прилетела в гордом одиночестве, заявив, что любит отдыхать без спутников. В мае она вновь рванула на курорт, выбрав на сей раз Мальдивы. На сей раз в компании сына Соломона.

Здесь Анфиса смогла продемонстрировать свою фигуру во всей красе, меняя практически каждый день купальники. Ее поклонники – в восхищении и удивлении. Многие не могут понять, как в короткое время брюнетке удалось превратиться из милой пышки в легкую лань.

Под ее последним фото в Сети в пестром бикини с лифчиком макси, появилось немало восторженных комментариев. Что говорить, нереальная талия Анфисы действительно впечатляет.

«Как можно так похудеть? Не понимаю. Это моя мечта», «Все, шикарнее и шикарнее!», «Шикарная красотка», «Очень красивый купальник! Фигура — супер!», «Фигура обалденная!» — написали фолловеры.

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