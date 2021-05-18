Советовала Хромченко: Боня вслед за Орбакайте отметилась в супермодных брюках с эффектом стройности

В этом сезоне очень ярко проявили себя брюки утрированной длины и ширины. Как рассказала Эвелина Хромченко, в идеале, чтобы они буквально волочились по полу. С одной стороны, заметила модный эксперт, такие модели непрактичны, ведь они быстро мараются. Но, с другой, женщина должна позволять себе иногда вот такие стильные покупки.

Эти брюки, впрочем, помимо интересного внешнего вида, имеют и ряд преимуществ. К примеру, они отлично скрывают лишний вес, визуально скидывая сразу несколько килограммов. Кроме того, они внешне вытягивают ноги. Поэтому в первую очередь модная модель рекомендована дамам пышным.

Однако и хрупкие женщины смотрятся в этих брюках прекрасно. Например, в брюках макси уже появлялась в свете стройная Кристина Орбакайте, выбравшая лавандовую модель с жакетом оверсайз. А также светская львица Виктория Боня, которая предпочла кипенно-белое облачение и тоже с жакетом весьма внушительных размеров.

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