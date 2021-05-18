«Ах, лето!»: Пугачева в образе селянки с открытыми плечами предстала в саду

Максим Галкин запечатлел Аллу Пугачеву на прогулке по цветущему саду. Примадонна вышла подышать свежим воздухом в легком летнем облачении с открытыми плечами, напоминая обычную симпатичную женщину из села. Она не стала для фото в Сети делать макияж и укладку и запечатлелась такой, какая есть.

Певица мило позировала своему мужу, с любовью улыбаясь ему и явно радуясь хорошей погоде. Подпись, которую сделал юморист под кадром как раз подтверждала это.

«Ах, лето!» — написал Максим.

Отметим, что и Галкин, и Пугачева очень гордятся своим садом возле замка в деревне Грязь. Им они часто занимаются лично, например, отростки роскошной цветущей спиреи Алла Борисовна сама привезла со своей дачи на Истре и высадила у особняка.

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