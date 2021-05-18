«Это самое умное, что она могла сделать»: Тарасова — о возвращении Косторной к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» оценила обратный переход чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

«То, что она ушла обратно к Тутберидзе – это самое умное, что она могла сделать». Татьяна Тарасова

Любопытно, что интервью с наставницей записывалось еще до возвращения другой звезды российского фигурного катания Александры Трусовой от Плющенко к Тутберидзе.

«Саша Трусова уже договаривается с американским тренером, он же русский. Этот человек тренирует американца Нэтана Чена. Это Рафик Арутюнян. Он тренирует в США много лет, и Саша сейчас договаривается с ним, что он будет консультировать ее», — заметила Тарасова.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских наград в трех из четырех возможных дисциплинах.

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