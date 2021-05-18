«Я не могу сказать, что Женя тренер»: Тарасова — о противостоянии Плющенко и Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о противостоянии школ Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Я вижу, Женя хочет стать тренером. Этери Тутберидзе – это уже выдающийся тренер. У нас не может так быть, что сегодня ты захотел, а завтра стал. Это путь, это свои тренировки. Это долгий и тяжелый путь наверх. Я не могу сказать, что Женя тренер. Я вижу, что он хочет им стать. И дай бог ему стать им. Дай бог исполнения его желания». Татьяна Тарасова

По словам Тарасовой, от учениц Тутберидзе она ждет победы на Олимпиаде в 2022 году. «Надеюсь, что на играх она нам предложит что-то обязательно. Говорить, что школа идет на школу — неправильно. У Тутберидзе школа существует не год и не два. А у Плющенко Академия работает только первый год. Есть желание стать тренером у Жени. Дай Бог, чтобы он сейчас начал, а через десять лет стал», — заявила Тарасова.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех из четырех возможных дисциплинах.

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