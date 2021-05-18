«Он вообще такой честный»: Тарасова назвала причину ухода Ягудина от Мишина

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему Алексей Ягудин в свое время ушел от своего наставника Алексея Мишина.

«Когда мне позвонил Ягудин, то я сказала, что еще подумаю брать его или нет. Он сказал: «Вы что, Татьяна Анатольевна, я уже Мишину сказал, что ухожу». Он вообще такой честный. Он был уверен, что я его возьму. Уходил потому что Алексей Николаевич любил больше Плющенко. И в общем-то это показывал. А им, ученикам, никак нельзя показывать. Он вырос без отца, да еще и тут его не любят. Здравствуйте, я ваша тетя!»

Татьяна Тарасова

Как отметила Тарасова, годы работы с Ягудиным были тяжелые, но очень счастливые. «Я не принимала участие в их разборках, кто кого любит. Да и не мой это вопрос. Помню, как Леша появился у меня в квартире первый раз. Такой толстый. С щеками. Он сказал, что похудеет. Спросил, сколько может поспать. Дала ему время выспаться. Он проспал с шести вечера до двенадцати дня. И мы сели разговаривать. Я его обожаю. Какой он сейчас стал интересный, как хорошо говорит. Прямо горжусь им», — заметила наставница.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех из четырех возможных дисциплинах.

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