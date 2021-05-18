«Будто с парижского подиума»: Хромченко показала стильный молодящий образ с простыми джинсами

Ведущая заметила, что иногда нужно лишь правильно укомплектовать образ, чтобы он получился удачным.

На подиуме «Модного приговора» Первого канала представили стильный комплект, от которого пришли в восторг абсолютно все участники шоу – и ведущие, и гости. Героиня проекта Ольга воскликнула, увидев себя в зеркале: «Нет слов! Одни эмоции! Светлые, жизнерадостные!»

Ее подруга Галина поддержала приятельницу словами: «20 лет с глаз долой! Оля, очень здорово!»

Эвелина Хромченко согласилась с дамами, аутфит она тоже сочла весьма удачным, с омолаживающим эффектом. При этом она обратила внимание, что он очень простой. Однако правильное сочетание элементов гардероба и их современность сыграли огромную роль.

Для дамы, которая имеет не только детей, но и внуков стилисты «Модного приговора» выбрали голубые джинсы из классического денима, свободный песочный жакет с элементами джинсовой ткани, белую рубаху. Наряд выглядел необычно и ярко за счет неонового топа, который был надет под рубаху, яркой сумочки с граффити в стиле Chanel и актуальных пластмассовых серег. Белая обувь, в данном случае это кроссовки, по мнению Хромченко, всегда освежает и омолаживает внешний вид. Динамичности и современности луку также добавили крупные значки на воротнике жакета.

«Про некоторых женщин часто говорят: «Не родись красивой, а родись активной». А вот этой повезло, она родилась не только красивой, но еще и активной. Как с этим богатством поступить, как не обрамить правильно? Сейчас стилисты сделали это. И даже простой деним, обыкновенные джинсы, обыкновенные кроссовки смотрятся на нашей героине так, как будто она только что сошла с парижского подиума», — прокомментировала лук ведущая.

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