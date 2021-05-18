«Сказать, что мы были дружны – нет»: Тарасова высказалась о Родниной и Зайцеве

По словам тренера, ей кажется, что она не подвела эту легендарную пару.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родиной. Как известно, две легендарные личности очень часто за последнее время отпускали колкости в адрес друг друга. Пара Ирина Роднина и Александр Зайцев в свое время перешли к Татьяне Тарасовой от Станислава Жука.

«Я хочу сказать, что она, будучи звездой, доверила мне свою жизнь. Мне кажется, что я ее не подвела. И выполнила с ней все, что мы хотели сделать. Мы выиграли с ними не одну, а две Олимпиады. Больше мне о них сказать нечего. Сказать, что мы были дружны – нет».

Татьяна Тарасова

Как отметила Тарасова, Жук на нее не обижался за тот переход его учеников.

«Их судьбу решил министр обороны. Я еще тогда была очень юной, чтобы разговаривать с таким человеком. Он сказал, чтобы я не считала себя виновной. Они все вопросы решили в ЦСКА. И что Роднина и Зайцев придут ко мне, если я захочу. Страха у меня не было. Если бы был страх, то я бы их не взяла», — заметила Тарасова.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех из четырех возможных дисциплинах.

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