По моде: 72-летняя Пугачева в двубортном платье в горошек и с трендовой сумкой-багет пришла к стилисту

Алла Пугачева этой весной отметила свой 72-й день рождения. Но любимица миллионов сосем не выглядит на свой возраст в паспорте, уверены многие поклонники. Примадонна давно сменила свой имидж и теперь щеголяет в молодежных и трендовых вещах.

На новом фото, которое появилось в фан-группе певицы в Instagram, Пугачева позирует в гостях у своего любимого стилиста Игоря Гуляева, поклонницей творчества которого является уже давно. Для посещения бутика легенда эстрады выбрала бежевое двубортное платье свободного кроя с принтом polka dot, или классический черный горошек.

Тонкую талию Примадонны подчеркнул массивный ремень. Дополнила образ трендовая модель сумки, которую приобрели многие звездные модницы, — багет Prada. Ее звезда перекинула через плечо.

В качестве обуви стильная Примадонна предпочла кроссовки в тон наряду. Получился свежий по-летнему светлый образ, который, по мнению многочисленных подписчиков паблика, звезде очень к лицу.

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