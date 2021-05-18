«Я хотела детей, но плохо этим занималась»: Тарасова объяснила, почему у нее нет наследников

По словам тренера, надо было серьезнее подойти к этому вопросу.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее нет детей. Она очень хотела подарить наследников третьему мужу пианисту Владимиру Крайневу.

«Я хотела детей, но плохо этим занималась. Такими вопросами надо заниматься, когда тебе не 18 лет. Я как-то не умирала от ужаса, что у меня их нет, потому что я все время среди детей. Время мое занято. Потом уже, конечно, думала, что что-то делала неправильно. Просто я могла бы его порадовать очень». Татьяна Тарасова

Как отметила Тарасова, надо было серьезнее подойти к этому вопросу.

«Думала, что жизнь еще будет. Мне всегда казалось, что мне меньше лет, чем есть на самом деле. Ничего страшного. Глянешь, какие дети у моих подруг – спокойно живешь», — заметила наставница.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех из четырех возможных.

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