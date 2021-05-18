Юлия Михалкова предстала на «Детском КВН» в молочном платье-бюстье и небесном жакете оверсайз

37-летняя Юлия Михалкова когда-то выступала в составе команды КВН Премьер-лиги «НеПарни». А теперь вошла в состав жюри клуба, правда пока детского.

Она предстала на шоу в платье-бюстье выше колен молочного цвета, жакете небесного оттенка оверсайз и нюдовых туфельках на шпильке. Сложную укладку актриса делать не стала, ограничившись распущенными прямыми волосами.

Экс-звезда «Уральских пельменей» с удовольствием посмотрела на юных «веселых и находчивых» артистов и вспомнила былые годы на сцене.

«Сотни талантливых ребятишек со всей России. Такие молодцы! Смотрела на них и вспомнила, как в студенческие годы играла в КВН. Это была школа жизни. Веселая, но суровая школа», — поделилась она со своими подписчиками в Instagram.

Напомним. после того, как Юлия попробовала себя в качестве артистки КВН в составе педагогического университета, она поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт. В 2009-м устроилась работать ведущей на телевидение в Екатеринбурге. И вскоре стала актрисой комедийного шоу «Уральские пельмени». В 2019-м она покинула проект, сейчас Михалкова пробует свои силы как сценарист, писатель и актриса, учится на курсах режиссуры.

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