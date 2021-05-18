«Через неделю после знакомства сыграли свадьбу»: Тарасова вспомнила, как вышла замуж за Крайнева

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем третьем муже пианисте Владимире Крайневе, который ушел из жизни в 2011 году.

«Мой папа очень полюбил Володю. Это человек с такой профессией… Он с утра до ночи играл, преподавал в консерватории. Он очень меня любил. Папа его зауважал. Звал его Володька. Мой отец и его мать полюбил. Она была врачом во время войны. Делала операции солдатам». Татьяна Тарасова

Как отметила Тарасова, у нее с третьим мужем была любовь с первого взгляда.

«Я была не первый раз замужем к моменту нашего знакомства. Он тоже. Я прислушалась к совету бабушки одной. Мы поехали гадать. И бабушка в беленьком платочке сказала мне: «Смотри, дай ручку. Ты скоро встретишь человека. Выходи замуж за него сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом». Мы поехали от этой бабушки и вскоре я встретила Вову. Он повез меня в аэропорт. И уже через неделю мы сыграли свадьбу. Недолго музыка играла. Мне хватило недели понять, что это мой человек. Папа, когда обо всем узнал, спросил: «Ты замуж выходишь?» И дал мне триста рублей. Это были большие деньги по тем временам. Тем более, что справляли свадьбу мы дома, а не в ресторане», — заявила Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова – один из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания. Ее ученики выиграли свыше сорока золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех из четырех возможных.

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