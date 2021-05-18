Леди на стиле: Рудковская в леопардовом костюме пижамного фасона провела экскурсию по своему ледовому катку

О том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко строит ледовые арены для своей академии фигурного катания, стало известно в прошлом году. Спортсмен при поддержке жены Яны Рудковской одну арену возвел буквально у себя на приусадебном участке. Сейчас там уже вовсю идут занятия, и звездное семейство невероятно гордится этим.

Бизнес-леди Яна Рудковская накануне провела лично экскурсию по ледовой арене своему другу, фэшн-предпринимателю из Милана Максиму Сапожникову. Девушка с большим удовольствием показала гостю лед, хореографическую студию, раздевалки, коридоры и ресепшн.

Для экскурсии Рудковская облачилась в леопардовый комплект в пижамном стиле, состоящий из жакета и брюк. Девушка всегда следит за модой и старается соответствовать фэшн-трендам, за что получила звание «икона моды» от фэшн-эксперта Александра Васильева.

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