«Выбираем куклу»: внучка Пугачевой в леопардовом бомбере и джинсах скинни засветилась в супермаркете

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте и ее внучка Клава Земцова отметились в супермаркете. Родственницы посетили магазин в поисках новой игрушки. Как все происходило, наследница Примадонны показала в личном блоге.

«Выбираем куклу», — подписала она обнародованные кадры.

Клава примерила для своего шоппинга бомбер с леопардовым принтом и черные джинсы скинни. Девочка заметно подросла и отрастила длинные локоны.

Напомним, наследница Кристины Орбакайте давно живет вместе с родителями в Америке. Дочь Аллы Пугачевой перебралась в Штаты после того, как вышла замуж за местного бизнесмена Михаила Земцова.

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