«Вообще все хорошо, но мы сидим в отеле»: Манижа рассказала о ситуации на «Евровидении»

Как отметила певица, тесты на коронавирус она и другие участники сдают каждые два дня.

Певица Манижа в разговоре с телеведущим Иваном Ургантом в рамках его шоу на Первом канале рассказала о ситуации на «Евровидении». Большую часть времени звезда проводит в отеле из-за мер предосторожности, вызванной коронавирусной инфекцией.

«Вообще все хорошо, но мы сидим в отеле. Я начала заниматься спортом. Бегать можно на улице. Это все, что можно. В остальном здесь все классно. Люди так счастливы наконец-то приехать в другой город, что уже, считай, «Евровидение» случилось с момента, как все вошли в аэропорт». Манижа

По словам Манижи, жители Нидерландов очень серьезно относятся к коронавирусу и возможным последствиям. Все, к примеру, ходят в масках. Участники сдают тесты на опасную инфекцию каждые два дня. Со своей стороны, Иван Ургант пожелал певице удачи на конкурсе. Он верит, что она сможет достойно представить Россию.

Напомним, что Манижа исполнит в Роттердаме хит «Русская женщина». Большинство экспертов и звезд шоу-бизнеса считают, что эта песня не для «Евровидения» и у исполнительницы немного шансов на успех.

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