С принтом и цепью: Васильев представил публике модную сумочку в стиле Chanel

Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» предложил женщинам обратить внимание на сумочку, которую подобрали для героини проекта стилисты.

Сумочка имела принт граффити, а ее ручка была выполнена в виде цепочки. Такие модели сейчас считаются очень модными. Однако, как оказалось, это вовсе не изобретение сегодняшнего дня.

«Эта сумочка является классическим парафразом сумочки 1955-го года, которую выпустил в свое время Дом моды Коко Шанель. Но Шанель не была первоначальным автором сумочек с цепочкой, ведь все сумочки начала XIX века, вышитые бисером, имеют металлический фермуар и тоже цепочку. Точно так же, как многие сумочки эпохи Модерн. Они тоже имели цепочку. В этом нет ничего нового! А в чем же изобретение? А в том, что сумочка Chanel – через плечо», — поведал историк моды.