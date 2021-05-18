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Аж блестит: Лобода крупным планом засняла свое откровенное декольте

Ракурс, который выбрала певица, визуально увеличил итак немаленький размер груди певицы.

Аж блестит: Лобода крупным планом засняла свое откровенное декольте
Светлана Лобода. Фото: Global look press

38-летняя Светлана Лобода обладает яркой внешностью и не менее привлекательной фигурой. Для многих поклонников она стала эталоном женственности, красоты и изящества. Зная это, певица умело подчеркивает свои достоинства, выбирая соответствующие наряды.

В микроблоге Лобода сняла видеоселфи, на котором позирует перед камерой в жилетке и жакете, которые открыли взору зрителя ее выдающееся декольте. «Ложбинка греха», как поэтично называет это место историк моды Александр Васильев, подчеркнуто сияет – очевидно, визажист, в кресле которого сидит певица, расставил световые акценты для пикантности и притяжения взгляда.

За свои наряды, к слову, Лобода не так давно была жестко подвергнута критике. Зрители Первого канала решили, что излишняя откровенность певицы неуместна на детском шоу «Голос», где знаменитость была наставницей. И захейтили ее в Сети. Уже на «прямых эфирах» Лобода учла ошибки стиля и надела строгий брючный закрытый костюм.

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